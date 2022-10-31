Омич лишился 75 тысяч рублей и техники, пустив пожить приятеля сына

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Житель Омска пустил пожить приятеля сын, а тот вскрыл сейф и украл деньги и электронику, хранившиеся внутри.

В полицию обратил 56-летний омич с заявлением о краже. Он рассказал, что решил проверить содержимое домашнего сейфа, но, к удивлению, не обнаружил там ни бинокля, ни фотоаппарата, ни цифровой приставки, не было там и денег - 75 тысяч рублей и 200 долларов США. Общая сумма материального ущерба составила 145 000 рублей.

Полицейские выяснили, что в квартире мужчины по улице Желиховского проживал время от времени 22-летний приятель сын, который приезжал несколько раз в Омск из Черлакского района в течение месяца.

Злоумышленника оперативникам удалось задержать по месту жительства в Черлакском районе. Парень уже успел потратить все похищенные деньги, а хранившиеся в сейфе бинокль, фотоаппарат и приставку подарил приятелям.

- На допросе у следователя задержанный пояснил, что знал, где хранится ключ от сейфа. Во время каждого визита, когда дома никого не было, похищал по одной вещи. В последний раз он завладел денежными средствами, иностранную валюту разменял на рубли. Все деньги потратил, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Из похищенного полицейским удалось найти и изъять лишь фотоаппарат. Оставшиеся вещи разыскивают. Парень причинил ущерб на общую сумму в 145 тысяч рублей.

Сейчас в отношении омича правоохранительные органы завели уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 5 лет колонии.

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