Хлеб – всему голова: в ОмГАУ аграрии со всего мира обсудили технологии производства хлеба

Основными темами стали: новые сорта зерновых культур с функциональными свойствами, органические технологии производства сырья, инновации в изготовлении хлебобулочной продукции.

В работе круглого стола, прошедшего в смешанном формате, приняли участие ученые аграрных университетов и аграрных научных центров России, Турции и Казахстана. Модератором встречи выступил проректор по научной работе Омского ГАУ, канд. эконом. наук Юрий Иванович Новиков.

С приветственным словом обратилась ректор Омского ГАУ, д-р эконом. наук, профессор Оксана Викторовна Шумакова.

«Омский ГАУ имеет серьезные научные разработки в селекции зерновых, однако сегодня важно создавать коллаборации, обмениваться опытом и рассматривать в целом логистическую цепочку от создания сорта до ароматного хлеба на прилавке магазина».

Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Валентинович Дрофа отметил актуальность темы круглого стола, подчеркнув, что «Омская область славится качественным зерном».

О значении хлеба для жизнедеятельности и здоровья человека рассказал Хамит Коксель, профессор факультета питания и диетологии университета Истинье, г. Стамбул, Турция. Также он развеял некоторые заблуждения относительно цельнозернового хлеба.

Крупнозёрному пырею сизому как альтернативе многолетней пшеницы для производства хлебной продукции с функциональными свойствами был посвящен доклад Алексея Ивановича Моргунова, кандидата сельскохозяйственных наук.

Сорта яровой мягкой пшеницы с комплексной устойчивостью к болезням и функциональными свойствами зерна для Западно-Сибирского и Уральского регионов России рассмотрел в докладе Владимир Петрович Шаманин, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, директор Международного селекционно-генетического центра Омского государственного аграрного университета.

Выступления ученых из Омска, Алтайского края, Тюмени, Екатеринбурга, Москвы, Новосибирска, а также Казахстана касались вопросов улучшения технологических и функциональных качеств зерна мягкой и твердой пшеницы.

Подводя итоги круглого стола, участники обменялись мнениями, а также ответили на вопросы, которые были заданы в процессе видеотрансляции.

Фотоматериал предоставлен ОмГАУ.