Омский минкульт заверил, что никто не снесет старое здание кадетского корпуса

Фото: яндекс.карты

Накануне в министерстве культуры Омской области сообщили, что комиссия, которая проведет оценку состояния здания кадетского корпуса, не может дать разрешения на снов некоторых зданий на его территории.

Снести все здания на его территории никак не получится, так как часть из них охраняется федеральным законом.

- Некоторые здания не могут быть снесены вне зависимости от решения комиссии. На территории Кадетского корпуса расположено два здания, являющиеся объектами культурного наследия. Здание Кадетского корпуса - это объект культурного наследия федерального значения, здание Лазарета кадетского корпуса (так называемый «штаб») - объект культурного наследия регионального значения. Независимо от технического состояния этих зданий, их снос запрещен Федеральным законом, - сообщили в минкульте Омской области.

В ведомстве подчеркнули, что после результатам оценки состояния зданий будет начата разработка плана реконструкции и капремонта.

Напомним, после того как омские кадеты переехали в новый корпус на Левобережье, старый остался пустовать. Недавно он был передан в собственность мэрии.

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