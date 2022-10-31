В Омске городские агрономы высадят 220 саженцев рябины в Амурском поселке

Фото: пресс-служба мэрии Омска
В Омске активно идут работы по озеленению города. Сегодня в Амурском поселке в Центральном округе высадят рябины. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Омска.
Сегодня, 31 октября, городские агрономы высадят 100 саженцев рябины вдоль улицы 21-й Амурской.
До конца этой неделе еще 120 рябин будут высажены на улице Завертяева, вблизи жилых домов по улице Стороженко.
На этом работы по озеленению агрономы не закончат. В начале ноября специалисты «УДХБ» планируют высадить 25 кленов остролистных на улице Почтовой.
Напомним, ранее в Омске в Советском парке высадили 2 уссурийские груши, 35 бархатов амурских, 9 пирамидальных тополей, 56 колючих елей, а также два клëна Гиналла.
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