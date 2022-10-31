Омский СК завел уголовное дело из-за выпрыгнувшей из окна омички с младенцем

Происшествие произошло утром пятницы.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Из-за выпрыгнувшей из окна омички с младенцем уголовное дело завел Следственный комитет по Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, инцидент произошел 28 октября около 9 утра. 30-летняя женщина вместе с новорожденным ребенком спрыгнула со второго этажа перинатального центра.
- В настоящее время женщина и мальчик госпитализированы, их жизни ничего не угрожает, - уточнили в управлении.
Сейчас следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства.
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