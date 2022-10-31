Наследство из-за границы

В нотариальной практике часто возникают ситуации, когда наследство находится в разных государствах, в том числе, и в России. В последние несколько лет вопрос вступления в наследство осложняется также и ограничениями на перемещения граждан, появляющимися вследствие эпидемиологических, иных причин. Рассмотрим эти вопросы поподробнее.

В случае, если наследодатель проживал или умер за границей, или наследник проживает за границей, или наследственное имущество находится на территории иностранного государства, можно говорить о наследственном деле, осложненном иностранным элементом. В этом случае важно определить законодательство какого государства подлежит применению в конкретном наследственном деле. В частности, какими нормами определяется круг наследников, очередность призвания к наследованию наследников по закону и их доли, порядок, способы и сроки принятия наследства, состав наследственного имущества.

Согласно статье 1224 Гражданского Кодекса РФ, наследственное дело открывается в той стране, где было последнее место жительства умершего (наследодателя).

Например, если наследодатель - гражданин РФ умер за границей, но проживал (был зарегистрирован по месту жительства или по месту пребывания) в России, то оформлять в порядке наследования имущество умершего, находящееся на территории России, необходимо в России.

В состав наследства может входить движимое и недвижимое имущество, вопрос о порядке их передачи по наследству решается по-разному. В основном, в отношении недвижимого имущества наследование осуществляется в том государстве и по законам того государства, где это недвижимое имущество находится, то есть, например, наследование недвижимого имущества, которое внесено в государственный реестр в Российской Федерации, осуществляется по российскому праву.

В отношении движимого имущества, согласно большинству международных договоров и Гражданскому кодексу РФ, вопросы наследования решаются по законодательству страны, где наследодатель проживал на дату его смерти.

Так, согласно большинству международных договоров и Гражданскому кодексу РФ, наследование движимого имущества осуществляется по законодательству той страны, где наследодатель проживал на дату смерти.

В то же время, с рядом стран (Болгария, Венгрия, Испания, КНДР, Румыния и пр.) заключены международные договоры, согласно которым наследственные отношения регулируются законами той страны, «гражданином которой был наследодатель».

Если в состав движимого имущества входят акции иностранных компаний, то, согласно практически всем международным договорам, к их наследованию применяется законодательство той страны, где зарегистрирована компания.

В нотариальной практике Омской области вопросы наследования часто бывают связаны с участием в них граждан Республики Казахстан.

Россия и Казахстан являются участниками Кишиневской конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 07.10.2002 г. Вследствие этого, независимо от гражданства умершего, движимое имущество подлежит переоформлению по наследству по законодательству страны, в которой наследодатель имел последнее место жительства, а недвижимое - по законам страны, где находится наследуемое недвижимое имущество.

Также нередко встречаются вопросы с участием граждан Германии в наследственных правоотношениях. Германия и Россия не заключили международного договора о правовой помощи, поэтому оформление наследства осуществляется в соответствии с вышеописанным общим правилом, то есть по закону той страны, где было последнее место жительства умершего.

С 2014 года существуют особенности оформления наследственных прав на территории Крыма. Право, подлежащее применению к наследственным правоотношениям в случае, когда наследодатель проживал на территории Республики Крым, определяется в зависимости от момента открытия наследства - до или после даты принятия Республики Крым в Российскую Федерацию. В случае смерти наследодателя до 18 марта 2014 года, к наследованию имущества такого гражданина применяются нормы материального права Украины о наследовании, действовавшие в момент открытия наследства в Украине, а если после этой даты – то законодательство России.

Если все-таки наследственно дело открывается в России, то наследнику важно знать, что срок для принятия наследства как для наследников, проживающих в России, так и для наследников, проживающих за пределами РФ, независимо от их гражданства одинаковый и составляет 6 месяцев с даты смерти наследодателя.

Безусловно, в каждой стране есть свои особенности оформления наследственных прав. В некоторых случаях, чтобы обеспечить передачу наследства определенным наследникам, возможно, имеет смысл составить завещание. При этом важно понимать, что в отношении недвижимого имущества и иной ценной части наследства завещание целесообразно сделать в той стране, в которой находится наследственное имущество, поскольку необходимо соблюсти не только требования российского закона к завещаниям, но и нормы о легальности завещаний, существующие в разных странах, которые могут существенно отличаться, к примеру, от российских, например, в части порядка составления завещаний (у нотариуса, в суде и т.п.), в части наличия и размера супружеской доли, очередности призвания к наследству и в прочих вопросах.

В любом случае, каждое наследственное дело уникально и индивидуально, и получить консультацию как оформить свои наследственные права можно только у нотариуса, который, рассмотрев конкретную ситуацию, даст исчерпывающую информацию по данному вопросу.

Бадер Ирина Станиславовна – помощник нотариуса