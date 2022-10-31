Омичи построили 2,5 тысячи домов всего за девять месяцев

3 318 квартир за 9 месяцев 2022 года сдали омские компании-застройщики. Фото: Иван ВИСЛОВ

Всего за девять месяцев 2022 года 2,5 тысячи жилых домов построили омичи. Об этом сообщает Омскстат.

Доля на дома, построенные населением, приходится около 62%. Остальное, а это 3 318 квартир – сданы местными компаниями-застройщиками.

- По сравнению с аналогичным периодом 2021 года, ввод жилья в Омской области вырос на 31,9%. Наибольшая активность в жилищном строительстве наблюдалась в Омске (59% введенного жилья по области) и Омском муниципальном районе (26%), - отметили статистики.

Нужно отметить, что омичи возводят для себя, в основном, двухэтажные дома – 62% от общей численности. 33% приходятся на стандартные одноэтажные. Строительные компания в большей степени предпочитают строить 17-этажки.

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