Омская область вошла в список экологически неблагополучных регионов России

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Омская область вновь попала в список городов, где наблюдались проблемы с экологией в 2021 году. Проект «Если быть точным» оценил ситуацию и пришел к выводу, что в регионе имеется средняя выраженность проблемы (C).

Для анализ экологической ситуации специалисты использовали несколько показателей, среди которых загрязнение воздуха, воды, почвы, обращение с отходами. По каждому из этих критериев нужно получить оценку от А (низкая выраженность проблемы) и Е (высокая выраженность проблемы).

В Омске и области, по мнению экспертов, средняя выраженность проблемы (С). Если идти по критериям, то хуже всего в регионе с загрязнением воздуха, о чем часто говорят и сам омичи.

Хуже всего в нашем городе обстоят дела с загрязнением воздуха — этому критерию в Омске соответствует оценка D (выраженность проблемы выше среднего).

По загрязнению почвы, воды и обращению с отходами в Омской области все средне - С (средняя выраженность проблема.

Самыми лучшими среди регионов России за 2021 года оказались Костромская область, Республики Адыгея и Марий Эл, а также Орловская область.

Хуже всего дела обстоят с экологий в Московской, Курганской и Астраханских областях. Все плохо и в Сибирских регионах - Красноярский и Забайкальский край, Республики Хакасия и Бурятия.

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