Светлана Чернова, прожившая 35 лет в бочке, устроилась на работу в омский супермаркет

Фото: блогер Елена Тришина

В омский супермаркет, устроилась на работу жительница Омска Светлана Чернова, которая 35 лет прожила в бочке. Об этом сообщает НГС55.

Эта история в прошлом году облетела всю страну. Омичка 35 лет ждала квартиру, которую еще во времена СССР ей должен был выдать завод. Во времянке ей пришлось провести несколько десятков лет.

Всё завершилось благополучно только в 2021. Тогда блогер помогла собрать деньги, неравнодушные россияне всем миром скинулись женщине на однушку на Московке.

Спустя год женщина рассказала, что до сих пор не привыкла к жизни в новом районе. Зато уже устроилась на работу уборщицей в местный супермаркет.

- Во-первых, нет желания. Да и некого приглашать. Так что я сама по себе. Сейчас вот работу нашла, немного отвлекаюсь. И никак не могу освоиться, всё в Старый Кировск тянет. Как это глубоко у меня сидит, — цитирует издание омичку.

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