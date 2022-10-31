Навигация в Омской области завершается с 1 ноября

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

С 1 ноября в Омской области завершается навигация. Об этом напоминают в региональном управлении МЧС.

- Сегодня, 31 октября, последний день в этом году, когда плавать на маломерных судах в регионе разрешено, - пояснили в ведомстве.

Итогами минувшего сезона, который начался 1 мая, стало более 500 патрулирований сотрудниками ГИМСа. Межведомственные рейды проходили по «диким» и санкционированным пляжам, патруль также совершался на водоемах.

За навигационный период составлено 213 постановлений по нарушениям. Наибольшее число из них - это нарушения правил плавания. За несоблюдение требований КОАП РФ на воде 15 судов были помещены на специализированную стоянку.

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