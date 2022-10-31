Омский «Авангард» обыграл «Куньлунь» со счетом 5:2

Фото: телеграм-канал ХК «Авангард»
Со счетом 5:2 омский «Авангард» обыграл «Куньлунь». Матч регулярного чемпионата КХЛ прошел 30 октября на выезде.
Со стороны омичей победные шайбы загнали Александр Дергачев, Сергей Толчинский, Антон Белов, Рид Буше и Владимир Брюквин. Последние два гола ушли в пустые ворота.
Напомним, что 1 ноября состоится встреча омичей со «Спартаком». Судя по последним играм, сибирские ребята «подтянули» свои силы, и, возможно, игра с москвичами будет зрелищной.
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