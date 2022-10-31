Омский «Авангард» одержал уверенную победы в матче с «Куньлунь Ред Стар»

Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

Накануне омский «Авангард» на выезде сыграл с пекинским «Куньлунь Ред Стар». Матч завершился победой омичей со счетом 5:2.

Счет в матче открыли на 8 минуте первого период омичи - шайбу в ворота пекинцев забросил Александр Дергачев. Тайлер Вон из «Куньлуня» сравнял счет через пять минут. Сергей Толчинский еще через несколько минут забил гол и вывел «Авангард» вперед - 2:1 в пользу омичей.

Джек Родевальд из пекинской команды сравнял счет на 7 минуте второго периода - 2:2. Это был последний гол забытый «Куньлунем» в этом матч.

В третьем периоде в ворота пекинцев прилетело три шайбы от «Авангарда» - Антон Белов, Рид Буше, Владимир Брюквин. Буше не пришлось особо напрягаться - ворота были пусты.

Напомним, завтра, 1 ноября, омский «Авангард» встретится на льду с московским ХК «Спартак».

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