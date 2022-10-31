Гостиница Cosmos, построенная бизнесменов Евтушенковым в Омске, начала набирать персонал

Фото: Hotelcosmos.ru
Набирать персонал начала гостиница Cosmos, которую в Омске на набережной Иртыша возвел московский бизнесмен Владимир Евтушенков. Объявления появились на сайте поиска работы.
Организации сейчас требуются шеф-повара, администраторы, директор по продажам и другие члены команды. В с вою очередь, работодатель предлагает белую зарплату, ДМС, корпоративные скидки и некие «интересные задачи».
Напомним, что инвестором проекта выступила компания, принадлежащая «АФК «Системе» миллиардера Владимира Евтушенкова. Это девятиэтажный бизнес-отель четырёхзвёздочного уровня. В гостинице будет 204 номера, ресторан, три конференц-зала и тренажёрный зал.
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