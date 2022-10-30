В Омске швейная фабрика стала производить армейские рюкзаки вместо школьных

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

В Омской области предприятие, некогда занимавшие пошивом школьных рюкзаков, спортивных и дорожных сумок, занялось производством продукции для нужд специальной военной операции.

Накануне швейное предприятие ИП Бердникова Л.А., выпускающее продукцию под собственным торговым знаком LURIS, посетил министр технического развития Омской области Андрей Посаженников, где поговорил с руководством, побывал в цехах, а также на складе готовой продукции.

Сейчас омская фабрика выполняет заказа по пошив 4,5 тысяч рюкзаков и 1,5 тысяч баулов ВКПО в количестве для бойцов, участвующих в СВО. Кроме того, предприятие также осваивает изготовление новых образцов продукции для нужд российской армии. После выполнение нынешнего заказа предприятия продолжит помогать военнослужащим - сейчас идет разработка рейдовых и тактических рюкзаков.

- Благодаря таким предприятиям и тем людям, которые трудятся на благо нашей армии и нашей Родины, мы обязательно справимся со всеми вызовами времени,- сказал Андрей Посаженников.

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