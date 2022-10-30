Жители Омска снова пожаловались на едкие запахи в воздухе

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 30 октября, до 11:00 третий раз за эту неделю был объявлен режим НМУ первой степени опасности. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС,

Как рассказали синоптики, в Омске м области наблюдались неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), которые способствовали рассеиванию вредных примесей в воздухе.

- Вечером и ночью на Энтузиастов несло химией со стороны «Каучука», - написал Артем Иванов в комментариях в паблике «Проект ДышиОмск».

У нас хоть штиль, хоть шквал - всё равно НМУ. Зачем у нас передвижные лаборатории, которые замеряют уровень загрязнения? Какой в них толк, если они просто сообщают нам результаты? А результаты по борьбе с этими выхлопами когда будут сообщать?, - отреагировала на сообщение о режиме НМУ Наталья Фильчакова в паблике «О чем говорят в Омске».

Напомним, в последний раз режим НМУ первой степени опасности объявляли в Омске в минувшую пятницу, 28 октября.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru