Нападающий омского «Авангарда» Толчинский сыграет в Матче звезд КХЛ

Фото: пресс-служба ХК «Авангард»

Нападающий омского «Авангарда» Сергей Толчинский в декабре отправится на Фонбет Матч звёзд КХЛ. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

- Наш нападающий впервые примет участие в звёздном уик-энде, который в этом году пройдёт в Челябинске с 10 по 11 декабря. Сергей победил в голосовании болельщиков и выступит за команду дивизиона Чернышёва, - рассказали в омском «Авангарде».

В связи с этим телеграм-канале клуба омских болельщиков попросили предложить свои для шоу-номера Толчинского на Матче звезд Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, в последнем матче омский «Авангард» проиграл в овертайме владивостокскому «Адмиралу» со счетом 0:1.

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