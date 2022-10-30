В Омске в 2022 году реконструируют 11 километров дорог к спортивным объектам

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В Омске в этому году отремонтируют девять дорог, ведущих к спортивным объектам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

В 2022 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Омске будут реконструированы девять дорог общей протяженностью 11 километров, ведущих к спортивным объектам. Уже завершены работы на дублере улиц Лукашевича и Перелета возле «G-Drive Арены».

По реконструированным улицам Лукашевича, Крупской и Перелета омичи могут добраться до спортивного клуба «Нокаут», Омской федерации тхэквондо, а также спортзала OCR Master.

По отремонтированной улице Шаранова на Левобережье доехать до федерации традиционного тхэквонда Омской области и спортклуба художественной гимнастики Revele.

Отметим, ремонтные работы по нацпроекту подходят к концу на улице Вавилова, где расположен омский велотрек. Завершают реконструкцию улиц Петра Некрасова и Спартаковской. В центре Омска уже отремонтированы улицы Партизанская и Тарская, которые также ведут к важным спортивным объектам.

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