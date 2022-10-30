Мэр Омска Сергей Шелест поздравил горожан с Днем автомобилиста

Фото: телеграм-канал мэра Омска Сергея Шелеста.

Накануне мэр Омска Сергей Шелест поздравил жителей города с Днем автомобилиста. Соответствующее поздравление появилось в телеграм-канале градоначальника.

- День работников автомобильного и городского транспорта - это праздник миллионов людей. Уважаемые друзья, автомобилисты, поздравляю каждого и желаю вам здоровья, безаварийной езды, безопасных дорог, хороших попутчиков и, как говорится: ни гвоздя, ни жезла, - сказал Шелест.

Напомним, День автомобилиста в России отмечают каждый год в последнее воскресенье октября. В 2022 году праздник выпал на 30 октября.

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