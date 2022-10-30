В Омской области потеплеет до +9 градусов в начале ноября

Возможно, это будут последние теплые деньки Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омской области в ближайшие дни существенно потеплеет. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Так, в понедельник, 31 октября, в Омске и области в ночные часы температура воздуха будет колебаться от -3 до -8 градусов. При прояснении будет совсем холодно - ожидается до -13 градусов. Местами будет туман. Днем воздух прогреется до +4 градусов. Осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, юго-западный от 3 до 10 метров в секунду.

Первый день последнего осеннего месяца будет тоже теплым. Во вторник, 1 ноября, ночью без изменений - столбик термометра будет в диапазоне от -3 до -8 градусов. В дневные часы воздух прогреется до +7 градусов. На севере Омской области до +2 градусов. Осадков в течение дня не ожидается. Южный, юго-восточный ветер будет дуть со скоростью до 11 метров в секунду.

В среду, 2 ноября, ночью без осадков. Температура воздуха в регионе будет от -3 до +2 градусов. Днем в Омске и области потеплеет до +9 градусов. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер - южный, юго-восточный. Его скорость составит до 13 метров в секунду.

Напомним, в некоторых районах Омской области она сохраняется снежный покров высотой до 1 сантиметра.

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