В Омской области ввели карантин из-за бешенства в одном из районов

Это уже второй случай бешенства, зарегистрированный на территории Омской области с начала 2022 года Фото: Елена КРИВЯКИНА

В Омской области в деревни Рождественка Оконешниковского района введен карантин из-за обнаружения бешенства у крупного рогатого скота. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Наличие вируса бешенства у животных ранее подтвердили результаты вирусологического исследования биоматериала, проведенного ветеринарной лабораторией Омской области.

Сейчас в Рождественке ввели карантин из-за выявления опасного вируса, чтобы предотвратить его дальнейшее распространение. В населенном пункте проводят работы по ликвидации очага бешенства.

Напомним, это второй случай заболевания бешенством животных в Омской области за 2022 год. В прошлом году на территории региона было зафиксировано 26 очагов бешенства.

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