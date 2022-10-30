В Омске возводят островки безопасности у Театральной площади

Фото: пресс-служба мэрии Омска

В центре Омска у Театральной площади продолжают строительство двух островков безопасности, которое начали в начале этой недели.

Сейчас работы идут на двух участках. Первый островок безопасности строители возводят на съезде с Комсомольского моста в строну железнодорожного вокзала Омска. Второй островок строят за перекрестком улицы Думской и Театральной площади.

На данных участках будет нанесена новая дорожная разметка и установлены светофоры с фазами для водителей и пешеходов.

Перейти проезжую часть за одну фазу светофора у омичей теперь на получится, придется постоять - на первом участке светофор будет гореть зеленым 25 секунд, на втором - 31 секунду.

Кроме строительства двух островков безопасности, департамент транспорт Омска для снижения аварийности на данном участке магистрали планирует внести изменения в работу светофоров. Согласно проекту, поворот на проспект Карла Маркса с улицы Думской, когда горит зеленый для пешеходов, будет запрещен.

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