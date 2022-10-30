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НовостиПроисшествия30 октября 2022 7:10

Омская пенсионерка перевела телефонным мошенникам 95 тысяч рублей

Звонившие убедили омичку, что та может якобы получить компенсацию от Пенсионного фонда в размере 234 тысяч рублей
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Только после перевода сбережений на счет злоумышленников пенсионерка поняла, что ее обманули

Только после перевода сбережений на счет злоумышленников пенсионерка поняла, что ее обманули

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омске пенсионерка, желая получить компенсацию от якобы «Пенсионного фонда», лишилась 95 тысяч рублей.

В полицию накануне обратилась 75-летняя жительница Омска. Она рассказала правоохранителям, что ей на телефон позвонила женщина, которая представилась «сотрудницей Пенсионного фонда». Незнакомка сообщила, что омичке положена компенсация в размере 44 тысяч рублей за пять лет, когда та не получала зарплату в период «перестройки», а также 190 тысяч рублей – за последние десять лет. Таким образом, пенсионерка должна была якобы получить 234 тысячи рублей.

К разговору позже присоединилась «представительница банка», сообщившая, что для компенсации следует открыть новый банковский счет под высокий процент, который, по ее словам, потерпевшая может завещать своей дочери. Омичка последовала инструкции звонившей и перевела все сбережения - 95 тысяч рублей - на номер телефон мошенников, указав в смс-сообщение пометку «для дочери». Только после этого пенсионерка осознала, что стала жертвой мошенников.

Сейчас сотрудники уголовного розыска устанавливают личность подозреваемых и все обстоятельства произошедшего. Уже заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Напомним, ранее 58-летний житель Омска доверился мошенникам и перевел им почти 3 миллиона рублей.

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