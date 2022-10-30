Омская пенсионерка перевела телефонным мошенникам 95 тысяч рублей

Только после перевода сбережений на счет злоумышленников пенсионерка поняла, что ее обманули Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омске пенсионерка, желая получить компенсацию от якобы «Пенсионного фонда», лишилась 95 тысяч рублей.

В полицию накануне обратилась 75-летняя жительница Омска. Она рассказала правоохранителям, что ей на телефон позвонила женщина, которая представилась «сотрудницей Пенсионного фонда». Незнакомка сообщила, что омичке положена компенсация в размере 44 тысяч рублей за пять лет, когда та не получала зарплату в период «перестройки», а также 190 тысяч рублей – за последние десять лет. Таким образом, пенсионерка должна была якобы получить 234 тысячи рублей.

К разговору позже присоединилась «представительница банка», сообщившая, что для компенсации следует открыть новый банковский счет под высокий процент, который, по ее словам, потерпевшая может завещать своей дочери. Омичка последовала инструкции звонившей и перевела все сбережения - 95 тысяч рублей - на номер телефон мошенников, указав в смс-сообщение пометку «для дочери». Только после этого пенсионерка осознала, что стала жертвой мошенников.

Сейчас сотрудники уголовного розыска устанавливают личность подозреваемых и все обстоятельства произошедшего. Уже заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Напомним, ранее 58-летний житель Омска доверился мошенникам и перевел им почти 3 миллиона рублей.

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