31 октября в Омске пройдет заседание оперштаба по коронавирусу

31 октября станут известны дальнейшие меры борьбы с коронавирусом.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Пресс-служба правительства омского региона сообщила о скором проведении регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом. Оно состоится 31 октября в 16:30. Точно время называет «ОмскИнформ» со ссылкой на компетентный источник.
Также сообщают, что на этом заседании оперштаба обсудят вопрос о продлении режима повышенной готовности, который пока установлен в регионе до 31 октября. Плюс в городе пройдут праздники ко Дню народного единства. Соответственно, члены штаба рассмотрят вопросы о возможных ограничениях. Добавим, что предыдущее заседание оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции состоялось 22 сентября 2022 года. Тогда режим повышенной готовности в Омской области был продлен до 31 октября.
Кроме того, состав оперштаба существенно изменился. В состав были включены начальник Омского линейного управления Министерства внутренних дел РФ Игорь Борхолеев, глава регионального исполкома Народного фронта Сюзанна Егиян, новый министр региональной безопасности Омской области Алексей Кубиц.
Исключены - бывший федеральный инспектор Омской области Иван Евстифеев и экс-министр региональной безопасности Андрей Кондин.
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