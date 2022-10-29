Последродовая депрессия: омичка с младенцем на руках выпала из окна неонатального центра

Все могло закончиться еще хуже. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В одном из омских роддомов сегодня произошло ЧП. Послеродовая депрессия сподвигла молодую женщину, только ставшей матерью, шагнуть из окна неонатального центра. При этом врачи регионального минздрава сообщили, что пытались поговорить с женщиной, заметив ее угнетенное состояние. Об этом 12 каналу рассказали свидетели произошедшего.

- Роженица выпала из окна второго этажа с новорожденным ребенком на руках. Вместе с ребенком женщина находилась в палате «Мать и дитя». Женщину госпитализировали в один из стационаров с множественными травмами, ребенок сейчас находится под наблюдением врачей. Их жизням ничего не угрожает, - рассказали в ведомстве.

После беседы с заведующей клиники настроение женщины не улучшилось. Она решилась на роковой шаг, который едва не привел к трагедии.

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