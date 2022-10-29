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НовостиОбщество29 октября 2022 4:31

В Омске на улице Шаронова, Крупской и Лукашевича установят камеры наблюдения

Камеры на шести участках городских магистралей обойдутся бюджету больше чем в 9 миллионов рублей
Наталья ВИРКУНЕН
На омском Левобережье появится, как минимум, шесть новых видеокамер, отслеживающих движение на дорогах.

На омском Левобережье появится, как минимум, шесть новых видеокамер, отслеживающих движение на дорогах.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

27 октября на сайте госзакупок появилась информация о том, что бюджетное учреждение города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» заключило договор с ООО «Тринити телеком» на установку камер видеонаблюдения. Контракт подразумевает установку видеонаблюдения на шести участках трех дорог Левобережья - улиц Шаронова, Крупской и Лукашевича. Сумма контракта составляет 9 миллионов и 100 тысяч рублей.

Установку видеонаблюдения подрядчик должен выполнить на шести участках:

- улица Крупской – Бульвар Заречный;

- улица Лукашевича – улица Шаронова;

- улица Лукашевича – остановка общественного транспорта «Арена Омск»;

- улица Шаронова в сторону гипермаркета;

- улица Лукашевича (дублер) – улица Крупской;

- улица Шаронова – улица Перелета.

Отметим, что эти дороги совсем недавно капитально отремонтировали.

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