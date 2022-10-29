В Омске на улице Шаронова, Крупской и Лукашевича установят камеры наблюдения

На омском Левобережье появится, как минимум, шесть новых видеокамер, отслеживающих движение на дорогах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

27 октября на сайте госзакупок появилась информация о том, что бюджетное учреждение города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» заключило договор с ООО «Тринити телеком» на установку камер видеонаблюдения. Контракт подразумевает установку видеонаблюдения на шести участках трех дорог Левобережья - улиц Шаронова, Крупской и Лукашевича. Сумма контракта составляет 9 миллионов и 100 тысяч рублей.

Установку видеонаблюдения подрядчик должен выполнить на шести участках:

- улица Крупской – Бульвар Заречный;

- улица Лукашевича – улица Шаронова;

- улица Лукашевича – остановка общественного транспорта «Арена Омск»;

- улица Шаронова в сторону гипермаркета;

- улица Лукашевича (дублер) – улица Крупской;

- улица Шаронова – улица Перелета.

Отметим, что эти дороги совсем недавно капитально отремонтировали.

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