В Омске в микрорайоне «Прибрежный» установят модульный пункт полиции за 8,6 миллиона рублей

Фото: пример модульного пункта, 37.мвд.рф

В Омске по улице Перелета до 8 декабря появится модульный участковый пункт полиции, сообщает «Новый Омск». Электронный аукцион на поставку металлического здания-короба было размещено городским департаментом имущественных отношений. Начальная цена контракта составляет 8,65 миллиона рублей.

В документе содержится довольно подробное описание. Это сборное здание из металла с высотой потолков не менее 2,6 метра. Цвет его наружной отделки должен быть синего и белого цветов или сочетать синий, белый и серый цвета, а окон в модельном помещении должно быть не меньше восьми. Внутри - санузел, зона ожидания, коридор и три изолированных помещения. Гарантийный срок модуля - не меньше 3 лет.

По данным проекта контракта, на участке уже есть бетонное основание, на котором поставщик должен установить модуль. Пока депимущества собирает заявки, аукцион проведут 8 ноября.

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