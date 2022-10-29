Нелегальный оборот табака в Омской области вырос в 2,5 раза

Регионам могут дать деньги от сбора акцизов, чтобы стимулировать борьбу с черным рынком табака. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ущерб от нелегального рынка табака – контрафактных и контрабандных сигарет – в Сибирском федеральном округе во втором квартале 2022 года составил 1,9 млрд рублей. Такие данные привел первый заместитель генерального директора Национального научного центра компетенций Байсолт Хамзатов, сообщает ksonline.ru.

В Омской области за год нелегальный рынок сигарет вырос в 2,5 раза и составляет сегодня 14%. Выпадающие доходы федерального бюджета в 2022 году при доле нелегального оборота в России 12,1% (1,3 млрд пачек) составят 113 млрд рублей, из них 88 млрд рублей несобранных акцизов и 25 млрд рублей неполученного НДС.

По результатам исследования ННЦК, в Россию завозится 1,9% всех нелегальных сигарет.

Заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции минпромторга России Владислав Заславский заявил, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о перераспределении части доходов от акцизов на табак из федерального бюджета в регионы. Это должно стимулировать субъекты Федерации активнее бороться с нелегальным оборотом сигарет.

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