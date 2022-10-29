Омский «Авангард» проиграл приморскому «Адмиралу» в овертайме со счетом 0:1

Фото: telegram-канал ХК «Авангард».

Омский «Авангард» в овертайме проиграл владивостокскому «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Эта встреча, которая состоялась в Омске, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей отличился Александр Горшков, который забил победную шайбу на 64-й минуте.

Благодаря этой победе команда гостей набрала 25 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Омская команда сейчас с 21 баллом располагается только на восьмой строчке.

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