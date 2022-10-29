Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт29 октября 2022 2:58

Омский «Авангард» проиграл приморскому «Адмиралу» в овертайме со счетом 0:1

Победу гостям на 64-й минуте обеспечил своей шайбой Александр Горшков
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: telegram-канал ХК «Авангард».

Фото: telegram-канал ХК «Авангард».

Омский «Авангард» в овертайме проиграл владивостокскому «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Эта встреча, которая состоялась в Омске, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей отличился Александр Горшков, который забил победную шайбу на 64-й минуте.

Благодаря этой победе команда гостей набрала 25 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Омская команда сейчас с 21 баллом располагается только на восьмой строчке.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru