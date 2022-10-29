Омская мэрия проведет оценку зданий старого кадетского корпуса

Фото: sweetsalt.tourister.ru.

В омской мэрии в свет вышло постановление, которое гласит, что сотрудники администрации собираются дать оценку техническому состоянию зданиям старого кадетского корпуса по улице Ленина. Всего предстоит провести осмотр 25 тысяч квадратных метров.

- Будет проведена процедура оценки состояния зданий бывшего кадетского корпуса, в том числе которые не являются памятниками культурного наследия. По результатам оценки будет создана межведомственная комиссия, которая определит дальнейшую судьбу всех объектов, находящихся на территории бывшего кадетского корпуса, - такой комментарий дали НГС55 в пресс-службе администрации.

Отметим, что здание кадетского корпуса на Ленина признали аварийным в 2020 году. После на Левобережье построили новый комплекс для обучения кадетов. А городу от Минобороны РФ досталось наследство в виде земельного участка и, собственно, корпуса - они по документам были переданы от Минобороны в собственность Омска.

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