В Омске ограничили скорость на въезде на Ленинградский мост

Фото: группа ВКонтакте «О чем говорят в Омске».

Департамент транспорта администрации города Омска информировал жителей города о введении скоростного ограничения на въезде на Ленинградский мост со стороны улицы Суворова. С сегодняшнего автомобилям дня здесь можно двигаться в режиме на 20 километров в час медленнее прежнего. Такое ограничение ввели из-за аварийности на участке.

- В целях ликвидации очага повышенной аварийности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, на участке Ленинградского проспекта от улицы Суворова в направлении Ленинградского моста установлен знак, ограничивающий скорость движения до 40 километров в час, - рассказали в дептрансе.

Участок от заправки на улице Суворова до остановки «Парк Победы» входит в перечень аварийно-опасных в нашем городе. За прошлый год, когда ограничение было 60 километров в час, там произошло 4 дорожно-транспортных происшествия: 3 столкновения и 1 наезд на препятствие, в которых пострадали 5 человек.

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