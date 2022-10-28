В Омске коммунальщики засыпают ямы, появившиеся при ремонте инженерных сетей

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В Омске МП «Тепловая компания» на 30 участках активно восстанавливает благоустройство, которое было повреждено при ремонте коммуникаций. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Сейчас сотрудники муниципального предприятия уплотняют грунт и засыпают щебнем все образовавшиеся ямы. Весной будет восстановлено асфальтовое покрытие на тех участках, где оно имелось.

Коммунальщики отметили, что без ям в Омске буквально не обойтись, так как ремонт подземных инженерных сетей требует вскрытия грунта.

- Ремонт и восстановление поврежденных коррозией теплопроводов требуют вскрытия подземных участков трассы, порой на большом протяжении. Сегодня наши специалисты работают у дома № 47г по улице Химиков. Здесь ранее был отремонтирован трубопровод, проложенный в канале. На данный момент ведутся работы по восстановлению изоляции и обратной засыпки грунта, участок будет перекрыт плитами, - рассказал замдиректора по технической политике, главный инженер МП «Тепловая компания» Юрий Филиппов.

Напомним, к отопительному сезону 2022-2023 годов в Омске «Тепловая компания» подготовила 28 котельных, заменила 9 километров подземных коммуникаций, а также реконструировала 990 километров теплосетей.

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