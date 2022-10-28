В Омской области в Таре восстановили подачу воды после крупной аварии

Жители Тары возвращаются к привычной жизни после подачи воды
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Накануне в городе Тара Омской области восстановили подачу водоснабжения после крупной аварии. Об этом сообщает региональное минэнерго и ЖКХ.
В связи с тем, что все последствия коммунальной аварии были устранены, в городе на севере Омской области отменили прежде введенный режим ЧС.
Напомним, в Таре режим ЧС был введен 27 октября вследствие аварии, вызванной технической неполадкой с электродвигателем основного насоса на водозаборной станции. На время ремонтных работ к домам местных жителей был поданы водовозы.
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