Омский аэропорт перейдет на зимнее расписание 30 октября

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Омский аэропорт с 30 октября переходит на зимнее расписание. Оно будет действовать до 25 марта 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

Согласно зимнему графику, из Омска будут выполнять рейсы по 24 маршрутам, в том числе по 5 международным.

- Ежедневно из Омска до Москвы будут летать 4 авиакомпании: «Уральские авиалинии», «Победа», «Аэрофлот» и «Сибирь». А также, ежедневно можно будет улететь авиакомпанией «Россия» в Санкт-Петербург и авиакомпанией «Сибирь» в Новосибирск, - сообщили в ведомстве.

Из Омска можно будет улететь в Астану («Казакэйр»), в турецкую Анталью (TurkishAirlines). В город Ош, расположенный в Республике Киргизия, можно будет отправиться на самолетах авиакомпании «Северный ветер». В Узбекистан в город Наманган будет летать авиаперевозчик «Узбекистанэйрвэйс».

Отметим, кроме этих четырех международных направлений, для омичей с 15 ноября, станет доступным еще одно - самолеты авиакомпании «АЗУРэйр» доставят жителей региона в штат Гоа в Индии.

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