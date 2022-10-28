В Омске для общественного транспорта закупят 300 валидаторов

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Накануне в Омске МП «Пассажирсервис» объявило два аукциона на закупку валидаторов для установки в подвижном составе общественного транспорта.

Карточки закупок появились на портале госзакупок. По первому контракту омское муниципальное предприятие собирается приобрести 200 валидаторов, по второму - 100. Их начальная цена - 3,3 миллиона рублей и 2,2 миллиона рублей соответственно. Подать заявку на участие в торгах можно до 3 ноября 2022 года. Итоги аукциона подведут 7 ноября.

Согласно документации, официальное наименование так называемого валидотора - POS-терминал AQSI CUBE (T) с креплением на поручень. Девайс должен поддерживать такие средства оплаты, как банковские и транспортные карты.

Победитель двух аукционов должен доставить все устройства до 20 декабря 2022 года.

Предполагается, что на одну единицу подвижного состава будет выделено 3 валидатора - 2 будут установлены в салоне и 1 у водителя (головной).

Напомним, ранее мэрия Омска закупила более 30 валидаторов. Они были в качестве эксперимента установлены в автобусах, работающих на маршруте №78.

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