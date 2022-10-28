Губернатор Омской области Бурков подвел итоги сотрудничества с «АБ ИнБев Эфес»

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Накануне члены правительства Омской области во главе с губернатором Александром Бурковым встретились с руководством крупнейшей в России пивоваренной компании АО «АБ ИнБев Эфес».

Между региональными властями и компанией действует соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Сегодня, 28 октября, на встрече были обсуждены его перспективы и итоги взаимодействия.

- В рамках соглашения достигнуты очень хорошие результаты: рост налоговых доходов в бюджет области, зарплаты на предприятии, объёмов закупки ячменя у омских сельхозпроизводителей, - сказал губернатор Омской области Александр Бурков.

Бурков подчеркнул, что компания AB InBev Efes является одним из крупнейших налогоплательщиков региона. За 9 месяцев 2022 года она перечислила в облбюджет на 6 миллиардов рублей больше, чем за аналогичный период 2021 года.

- Наша агропрограмма активно развивается. Мы ежегодно увеличиваем приобретение ячменя у омских сельхозпроизводителей. В условиях санкций мы полностью обеспечиваем себя солодом за счет отечественного сырья, - сообщил и.о. президента АО «АБ ИнБев Эфес» Ораз Дурдыев.