Автопарк водоканала пополнится современной и экологичной спецтехникой

До конца 2022 года в парк «Росводоканал Омск» поступят девять единиц автомобильной и специальной техники. В настоящее время проводятся закупочные процедуры на поставку илососа на базе КАМАЗа, двух автомобилей-фургонов марки УАЗ и двух фургонов для бригад аварийно-восстановительных работ (АВР), экскаватора-погрузчика и прицепа-трала для перевозки установки горизонтально-направленного бурения.

В ноябре на предприятие прибудут ещё два фургона для бригад АВР, а в декабре - экскаватор-погрузчик и остальные машины. С учётом этого пополнения автопарк предприятия обновится на 71 %.

«Приобретаемая предприятием современная техника позволит нам в большем объёме проводить плановые работы, оперативно ликвидировать повреждения на сетях. Новые машины позитивно мотивируют и наших сотрудников – приятно добираться до места работ на новом, комфортном и маневренном автомобиле. Кроме того, современные машины, как правило, оснащены различными съёмными агрегатами, что расширяет их функциональность и возможность эксплуатации в течение всего календарного года», - рассказал заместитель генерального директора по производству «Росводоканал Омск» Сергей Голиченко.

Поступившие в этом году на предприятие два самосвала на базе КАМАЗа эффективно работают в цехе очистных сооружений и сетей водоотведения.

Напомним, программа обновления автотранспортного парка реализуется в омском водоканале с 2015 года. За восемь лет заменено на новые 155 единиц авто- и спецтехники. Сейчас в автопарке предприятия несколько установок горизонтально-направленного бурения, современные каналопромывочные машин, илососы, цистерны для подвоза питьевой воды. Есть и уникальные образцы техники – автокран с вылетом стрелы 32 метра и гидродинамическая машина с объёмом 12 кубометров, что позволяет промывать до 800 метров сетей канализации без дозаправки.

Обязательным условиям приобретения техники является не только её комфортность, маневренность и функциональность, но и экологичность. Весь автотранспорт, приобретённый после 2015 года, соответствует экостандартам «Евро-4» и «Евро-5».