В небе над Омском заметили странный самолет, летающий кругами

Пугаться самолета в небе не стоит
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Сегодня, 28 октября, в небе над Омском летает из стороны в сторону странный небольшой самолет.
По информации издания «Супер Омск», небольшой самолет летает туда-сюда для определенной цели - для настройки нового оборудования в Омском аэропорту. Возможно, что идет отладка глиссадных маяков.
Напомним, сегодня утром в Омском аэропорту экстренную посадку совершил самолет авиакомпании «S7-Сибирь», выполнявший рейс по маршруту Москва-Томск. Одной из пассажирок на борту стало резко плохо.
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