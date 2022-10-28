Парк 30-летия ВЛКСМ потратит на главную омскую елку 93 тысячи рублей

Поставка новогодних сосен должна быть осуществлена до конца ноября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

93 тысячи рублей на главную омскую елку потратит парк 30-летия ВЛКСМ. Аукцион на поставку зеленых красавиц объявили на Госзакупках.

Согласно договору, поставщик должен привезти 340 сосен 1,5 до 4 метров высотой. Партия должна прибыть уже в конце ноября.

Напомним, ранее парк заключил договор на поставку новогодних украшений и праздничной иллюминации. На них потратят 400 и 832 тысячи рублей соответственно.

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