Парк 30-летия ВЛКСМ потратит на главную омскую елку 93 тысячи рублей

Поставка новогодних сосен должна быть осуществлена до конца ноября.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
93 тысячи рублей на главную омскую елку потратит парк 30-летия ВЛКСМ. Аукцион на поставку зеленых красавиц объявили на Госзакупках.
Согласно договору, поставщик должен привезти 340 сосен 1,5 до 4 метров высотой. Партия должна прибыть уже в конце ноября.
Напомним, ранее парк заключил договор на поставку новогодних украшений и праздничной иллюминации. На них потратят 400 и 832 тысячи рублей соответственно.
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