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НовостиОбщество28 октября 2022 8:58

Парк 30-летия ВЛКСМ потратит на главную омскую елку 93 тысячи рублей

Поставщик должен привести 340 сосен, чтоб собрать одно дерево
Виктория КОВЕРНЕВА
Поставка новогодних сосен должна быть осуществлена до конца ноября.

Поставка новогодних сосен должна быть осуществлена до конца ноября.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

93 тысячи рублей на главную омскую елку потратит парк 30-летия ВЛКСМ. Аукцион на поставку зеленых красавиц объявили на Госзакупках.

Согласно договору, поставщик должен привезти 340 сосен 1,5 до 4 метров высотой. Партия должна прибыть уже в конце ноября.

Напомним, ранее парк заключил договор на поставку новогодних украшений и праздничной иллюминации. На них потратят 400 и 832 тысячи рублей соответственно.

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