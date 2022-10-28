Правительство утвердило суммы затрат на содержание омских чиновников в 2023 году

Документ подписан и.о. губернатора Дмитрием Ушаковым. Фото: Иван МАКЕЕВ

На содержание омских чиновников в 2023 году утвердило суммы затрат правительство Омской области. Соответствующий документ подписал и.о.губернатора Дмитрий Ушаков.

Согласно приложению к постановлению, местные власти должны учитывать утвержденный бюджет при начислении заработной платы для себя и своих подчиненных. Цифры распространяются на 32 района и областной центр.

Нормативы на 2023 год выглядят следующим образом:

- Азовский район — 55,7 млн,

- Большереченский — 51 млн,

- Большеуковский — 35,7 млн,

- Горьковский — 45,5 млн,

- Знаменский — 38 млн,

- Исилькульский — 65,7 млн,

- Калачинский — 62,7 млн,

- Колосовский — 38 млн,

- Кормиловский — 50,3 млн,

- Крутинский — 40,9 млн,

- Любинский — 63,7 млн,

- Марьяновский — 54,8 млн,

- Москаленский — 53,6 млн,

- Муромцевский — 46,3 млн,

- Называевский — 46,3 млн,

- Нижнеомский — 40,2 млн,

- Нововаршавский — 48 млн,

- Одесский — 48 млн,

- Оконешниковский — 39,2 млн,

- Омский — 116 млн,

- Павлоградский — 44,5 млн,

- Полтавский — 44,5 млн,

- Русско-Полянский — 42,5 млн,

- Саргатский — 44,4 млн,

- Седельниковский — 37,5 млн,

- Таврический — 59,7 млн,

- Тарский — 71 млн,

- Тевризский — 41,3 млн,

- Тюкалинский — 48,9 млн,

- Усть-Ишимский — 39,1 млн,

- Черлакский — 53,4 млн,

- Шербакульский — 45,2 млн,

- Омск — 1,5 млрд.

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