Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, где установят главную городскую елку

Фото: Мария ЛЕНЦ

Накануне мэр Омска Сергей Шелест поделился информацией о том, где установят главную новогоднюю елку города.

Шелест подчеркнул, что в 2022 году празднование нового года прежде всего будет ориентировано на маленьких омичей.

- Главная городская елка разместится на площади у здания Омского цирка. В нем же пройдут и традиционные Елки мэра, на которые мы пригласим отличников учебы, детишек из многодетных семей, ребят, чьи отцы являются участниками СВО, - сообщил глава города изданию «Город55».

Напомним, в новогодние праздники омичей разных возрастов ждет множество разнообразных мероприятий, в частности в эти дни будут открыты катки в нескольких частях городах.

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