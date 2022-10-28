Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, где установят главную городскую елку

Фото: Мария ЛЕНЦ
Накануне мэр Омска Сергей Шелест поделился информацией о том, где установят главную новогоднюю елку города.
Шелест подчеркнул, что в 2022 году празднование нового года прежде всего будет ориентировано на маленьких омичей.
- Главная городская елка разместится на площади у здания Омского цирка. В нем же пройдут и традиционные Елки мэра, на которые мы пригласим отличников учебы, детишек из многодетных семей, ребят, чьи отцы являются участниками СВО, - сообщил глава города изданию «Город55».
Напомним, в новогодние праздники омичей разных возрастов ждет множество разнообразных мероприятий, в частности в эти дни будут открыты катки в нескольких частях городах.
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