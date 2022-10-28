Омичи получили 2 тысячи кредитов на жилье по госпрограмме

Ипотека с господдержкой выдается под 6%. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По госпрограмме «Семейная ипотека» более 2 тысяч кредитов получили омичи за 2022 год. Об этом сообщает областное правительство.

Общая сумма выданных займов составила более 5 млрд рулей. Сейчас действие поддержки продлили до 2024 года.

Напомним, рассчитывать на этот вид ипотеки могут семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок или последующие дети, а также семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью, и родители усыновленных (удочеренных) детей.

Согласно условиям, омичи могут рассчитывать на кредит на покупку жилья по ставке до 6% на срок до 30 лет. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости квартиры.

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