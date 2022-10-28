В Омске экстренно посадили самолет, летевший из Москвы в Томск

Это уже второй за неделю случай, когда в Омском аэропорту аварийную посадку совершают воздушные судна Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне утром в Омском аэропорту совершил экстренную посадку самолет авиакомпании «S7-Сибирь», выполнявший рейс Москва-Томск.

Как пояснили в пресс-службе воздушной гавани, экипажу пришло посадить самолет в Омске из-за того, что одной из пассажирок стало плохо.

- Для оказания помощи прибыла бригада здравпункта Омского аэропорта, а затем скорая помощь. Пассажирка была госпитализирована, - сообщили в аэропорту.

Воздушное судно пробыло в Омске чуть больше часа, после чего отправилось дальше по маршруту - в Томск.

Напомним, в четверг, 27 октября, в Омске аварийную посадку совершил самолет авиаперевозчика «ЮВТ-Аэро», летевший из Челябинска в Иркутск. Это произошло по техническим причинам.

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