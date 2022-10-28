В Омской области изменился состав оперштаба по борьбе с коронавирусом

Фото: правительство Омской области.

Накануне на портале правовой информации были опубликованы два распоряжения об изменении состава штаба по борьбе с коронавирусом, подписанные исполняющим обязанности губернатора Дмитрием Ушаковым.

Согласно двум документам, в состав оперштаба вошли:

- начальник омского линейного управления МВД России Игорь Борхолеев;

- глава регионального исполкома Народного фронта Сюзанна Егиян;

- министр региональной безопасности Алексей Кубиц;

- замначальника Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» Николай Милованов;

- замначальника пограничного управления ФСБ России по Омской области Феликс Небиев;

- начальник УФСИН по Омской области Константин Книс;

- врио руководителя главного управления ФССП по Омской области Галина Титова.

При этом из состава штаба были исключены несколько человек: Евгений Ашмяга, Иван Евстифеев, Сергей Колодяжный, Андрей Кондин, Александр Маршал, Сергей Песцов.

Ознакомиться с распоряжениями можно здесь - первое и второе.

Отметим, что на данный момент неизвестно, когда пройдет заседание оперштаба в новом составе. В регионе режим повышенный готовности действует до 31 октября 2022 года.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru