В Омской области изменился состав оперштаба по борьбе с коронавирусом

Фото: правительство Омской области.
Накануне на портале правовой информации были опубликованы два распоряжения об изменении состава штаба по борьбе с коронавирусом, подписанные исполняющим обязанности губернатора Дмитрием Ушаковым.
Согласно двум документам, в состав оперштаба вошли:
- начальник омского линейного управления МВД России Игорь Борхолеев;
- глава регионального исполкома Народного фронта Сюзанна Егиян;
- министр региональной безопасности Алексей Кубиц;
- замначальника Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» Николай Милованов;
- замначальника пограничного управления ФСБ России по Омской области Феликс Небиев;
- начальник УФСИН по Омской области Константин Книс;
- врио руководителя главного управления ФССП по Омской области Галина Титова.
При этом из состава штаба были исключены несколько человек: Евгений Ашмяга, Иван Евстифеев, Сергей Колодяжный, Андрей Кондин, Александр Маршал, Сергей Песцов.
Ознакомиться с распоряжениями можно здесь - первое и второе.
Отметим, что на данный момент неизвестно, когда пройдет заседание оперштаба в новом составе. В регионе режим повышенный готовности действует до 31 октября 2022 года.
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