В Омске на подъезде к Ленинградскому мосту ввели ограничение скорости до 40 км/ч

В департаменте транспорта также напомнили о наказании, которое может ожидать всех нарушителей Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В Омске ограничили скорость движения на участке Ленинградского проспекта от улицы Суворова в направлении Ленинградского моста, чтобы снизить аварийность. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На данном участке дороги накануне был установлен дорожный знак, ограничивающий скорость движения до 40 километров в час.

Департамент транспорта мэрии Омска просит водителей быть внимательными, обращать внимание на дорожные знаки и установленный на данном участке дороги скоростной режим. В ведомстве напомнили, что превышение скорости может грозить административным наказанием - в худшем случае злостный нарушитель будет лишен прав на полгода.

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