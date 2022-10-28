В Омске на подъезде к Ленинградскому мосту ввели ограничение скорости до 40 км/ч

В департаменте транспорта также напомнили о наказании, которое может ожидать всех нарушителей
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
В Омске ограничили скорость движения на участке Ленинградского проспекта от улицы Суворова в направлении Ленинградского моста, чтобы снизить аварийность. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
На данном участке дороги накануне был установлен дорожный знак, ограничивающий скорость движения до 40 километров в час.
Департамент транспорта мэрии Омска просит водителей быть внимательными, обращать внимание на дорожные знаки и установленный на данном участке дороги скоростной режим. В ведомстве напомнили, что превышение скорости может грозить административным наказанием - в худшем случае злостный нарушитель будет лишен прав на полгода.
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