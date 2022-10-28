В Омской области сельчанин сломал приятелю нижнюю челюсть в ходе ссоры

Придется потратиться на стоматолога мужчине Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Под Омском ссора между двумя мужчинами закончилась переломом нижней челюсти. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

В ОМВД по Черлакскому району обратился 56-летний житель села Иртыш. Мужчина рассказал, что поссорился с ранее судимым 33-летним односельчанином. В разгаре конфликта между ними произошла драка, в результате которой заявитель получил удар в челюсть.

Медики поставили 56-летнему омичу диагноз - двусторонний перелом нижней челюсти.

Подозреваемого сельчанина задержал участковый. В настоящее время на 33-летнего омича завели к уголовное дело по статье «Причинение среднего вреда здоровью». Его отпустили под подписку о невыезде.

Напомним, ранее в Омской области один сельчанин избил другого деревянной палкой, в результате чего последнем понадобилась помощь медиков.

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