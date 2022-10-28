В Омской области на спортплощадке строящейся школы в Черлаке появилось покрытие

Фото: пресс-служба минстроя Омской области
Накануне во дворе общеобразовательной школы, возводимой в посёлке Черлак Омской области, появилось покрытие в виде резиновой «крошки» на спортплощадке. Об этом сообщает региональный минстрой.
Как рассказали в ведомстве, в школьном дворе подрядчик уложил прорезиненное покрытие на полосе для прыжков, а также на площадке для игровых видов спорта. Даже прохладная погода не помешала работе.
Работы на объекте идут ударными темпами - сейчас строители уже закончили кровельные работы и приступили к монтажу навесного фасада.
Напомним, общеобразовательную школу на 250 мест в Черлаке строят по нацпроекту «Образование». Сдать образовательное учреждение в эксплуатацию планируют в 2023 году.
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