Большинство жителей Омска выгорают на работе из-за низкой зарплаты

Фото: Евгения ГУСЕВА

Накануне портал поиска вакансий hh.ru провел исследование и выяснил причины, которые вызывают выгорания на работе у омичей.

Большинство омичей (59%) сообщили, что выгорают на работе из-за невнимательности руководства и отсутствия поддержки с его стороны. Еще 58% горожан назвали причиной выгорания низкую зарплату, усталость от задач - 55%.

- Причем невнимательность руководства «триггерит» больше мужчин, чем женщин (64% и 57% соответственно), но женщины чаще устают от большого количества задач (49% и 57% соответственно). Говоря о профобластях, несоответствующая ожиданиям зарплата является основным триггером для выгорания среди представителей туризма (71%), невнимательность руководства – среди высшего менеджмента (71%), усталость от большого количества задач – среди маркетологов (71%), - рассказали в hh.ru.

Омичи поделились и личными причинам, которые становятся причиной выгорания, среди них - неудовлетворенность финансовым положением (67%), невозможность нормально отдохнуть (54%), неудовлетворенность жильем и окружающей обстановкой (34%), проблемы со здоровьем (31%). Отсутствие полноценного отдыха больше влияет на женщин, чем мужчин (58% и 48% соответственно).