Арбитражный суд оставил без изменения решение по иску «Омскгоргаза» к налоговой

Накануне в Омске восьмой арбитражный суд оставил без изменений иск АО «Омскгоргаз» к налоговой инспекции Центрального округа. Судебная инстанция также не удовлетворила апелляцию компании.

Ранее омские налоговики потребовали с ресурсоснабжающей организации 421,82 миллиона рублей за умышленную неуплату налогов. Однако в «Омскгоргазе» не согласились с решением налоговой инспекции и обратились с иском в суд. Как видно, компании судебная инстанция не помогла оспорить решение.

- 18 февраля 2021 года Инспекцией принято решение № 14-10/207 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, согласно которому АО «Омскгоргаз» было привлечено к налоговой ответственности:

- в виде штрафа в размере 1,21 миллиона рублей по пункту 3 статьи 122 НК РФ за умышленную неуплату или неполную уплату НДС;

- в виде штрафа в размере 5,39 миллионов рублей по пункту 3 статьи 122 НК РФ за умышленную неуплату или неполную уплату налога на прибыль организаций;

- в виде штрафа в размере 751 рубль по пункту 1 статьи 122 НК РФ за неуплату или неполную уплату налога на прибыль организаций;

- в виде штрафа в размере 50 рублей по пункту 1 статьи 126 НК РФ за непредставление в установленный срок налогоплательщиком в налоговые органы документов и (или) иных сведений.

Кроме того, данным решением АО «Омскгоргаз» и доначислены и предложены к уплате НДС в размере 138,89 миллионов рублей, налог на прибыль организаций в размере 154,33 миллиона рублей, пени за просрочку уплаты налогов (в сумме 59,49 миллионов рублей по НДС; в сумме 62,48 миллионов по налогу на прибыль организаций). Общая сумма доначисленных налоговых обязательств составила 421,82 миллиона рублей, - гласит постановление суда по делу №А46-16946/2021.