Андрей Коваленко прокомментировал увольнение Рябыкина из омского «Авангарда»

Фото: пресс-служба ХК «Авангард»

Накануне чемпион Олимпийских игр Андрей Коваленко высказался об увольнении Дмитрия Рябыкина с поста главного тренера омского «Авангарда».

По мнению Коваленко, решение об увольнении Рябыкина, которое приняло руководство омской хоккейной команды, было ошибкой.

- В свое время провел хорошие годы в «Авангарде», мы становились чемпионами, благодарен Омску. Но сейчас его хоккейную политику понять не могу: отставка такого популярного человека в Сибири, как Дмитрий Рябыкин, – это нонсенс, тем более после 12-матчевого выезда. То, что в Омске вокруг моего бывшего партнера по «Авангарду», были непонятные игры, доказывает «Магнитка» и ее тренеры. Посмотрите как изменилась эта команда после прихода Рябыкина в штаб Ильи Воробьева. Ее атака не стала слабее, но в последних трех матчах «Металлург» пропустил только одну шайбу. Работа Рябыкина уже видна!, - рассказал Коваленко изданию Sports.ru.

Напомним, руководство омского «Авангард» уволило Дмитрия Рябыкина с поста главного тренера команды. Сейчас он входит в тренерский штаб «Металлурга».