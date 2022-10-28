Георгий Щеглаков назначен на должность судьи Муромцевского районного суда Омской области

Назначение судьи подписано Указом президента. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На должность судьи Муромцевского районного суда Омской области назначен Георгий Щеглаков. Соответствующий Указ подписал глава государства Владимир Путин.

Назначенец с 2003 года работает в судебной структуре. Тогда он назначался на должность мирового судьи судебный участок № 64 Октябрьского административного округа города Омска. С 2008 года Щеглаков был судьей Центрального районного суда Омска.

Ранее «КП-Омск» писала о назначении на пост судьи Омского областного суда Олега Неделько и Полтавского районного суда - Юлии Носачевой.